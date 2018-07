N-VA pakt uit met jongeren en twee ex-Open Vld'ers 02 juli 2018

Meerderheidspartij N-VA heeft afgelopen weekend haar volledige ploeg voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is dat twee ex-leden van Open Vld een plaats krijgen op de lijst en dat N-VA ook voor een verjonging kiest door een aantal leden van jong N-VA een plaats te geven. De twee 'overlopers' zijn Dani Dries, die nog altijd in het OCMW zetelt maar nu als onafhankelijke, en Luc Verguts. Het was Open Vld die recent zelf nog het bericht de wereld instuurde dat ze Luc Verguts niet meer op de lijst wilden omdat hij aan het praten was met een andere partij. Eerste nieuwkomer is verzekeringsagent Tom Corstjens op de vierde plaats. Bij 'het jonge talent' gaat het om Pieter Cowé (25), Evelien Lievens (24), Jef Liekens, Gilles Staquet (21), Joost Van Doninck (27) en Jelle Van Lommel (27). Lijsttrekker wordt uiteraard burgemeester Vera Celis. (VTT)