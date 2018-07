Motorrijder gewond na val 03 juli 2018

Een 53-jarige man, H.I. uit Bonheiden, is tijdens het weekend gewond geraakt nadat hij onderuit is gegaan met zijn moto. De motorrijder is ten val gekomen op een zandweg in de buurt van de Kastelsedijk in Retie. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Geel gebracht. (JVN)