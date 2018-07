Motard gewond 27 juli 2018

02u31 0

Een motorrijder is woensdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Antwerpseweg en de Westelijke Ring. De 54-jarige H.D uit Turnhout reed met zijn motor achteraan in op een auto. Hij is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)