Mogelijk latere start voor derde editie van Geel Wintert Wouter Demuynck

07 februari 2019

19u30 0 Geel Het stadsbestuur is over het algemeen tevreden over de tweede editie van Geel Wintert. Het ziet evenwel nog werkpunten - zoals meer weekanimatie - en ook de datum wijzigt mogelijk.

Op de gemeenteraad polste raadslid Noël Devos (De Brugpartij) naar de evaluatie van Geel Wintert. De tweede editie van het winterevenement op de Markt eindigde ongeveer een maand geleden. Hoewel zowat iedereen het erover eens is dat die beter was dan de eerste editie - toen er te weinig beleving of volk was - ziet het bestuur nog enkele werkpunten. “We zien zeker een positieve evolutie. Het was beter aangekleed, de lichtgalerij werd mooi onthaald en ook de horeca was zeer tevreden”, zegt schepen van Economie Tom Corstjens (N-VA).

“Alle cijfers hebben we nog niet, maar er waren net iets meer dan 10.000 schaatsers en het reuzenrad zag 2.300 bezoekers passeren. Er waren echter ook een aantal minpunten. Zo was de kant van het Forum eerder een kale hoek en bij slecht weer was het reuzenrad minder interessant.”

Voor de derde editie zal er ook een focus liggen op meer weekanimatie. Ook de datum wijzigt mogelijk. Nu ging Geel Wintert al van start op 30 november. “Misschien zouden we volgend jaar iets later kunnen starten. De mooiste reacties hebben we immers gekregen door de combinatie van Geel Wintert met de kerstmarkt, Santa Run en Tractor Kerstrun”, besluit Corstjens.

