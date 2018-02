Mobiele expo in de bib 05 februari 2018

Nog heel de maand februari kan je in de bib de mobiele expo van Marijke Verlinden bezoeken. Marijke Verlinden is grafisch vormgever, beeldhouwer en leerkracht beeldende vorming. De Mobiele expo is een kunst-educatieve installatie die met beeldende kunst en diverse doe-acitviteiten jongeren inspireert en leert over natuur en cultuur. Op een (inter)actieve manier kunnen jongeren van 9 tot 14 jaar er zelfstandig of in groep mee aan de slag. De installatie huisvest diverse kunstige objecten, rariteiten, spelen, (doe)opdrachten en de mogelijkheid om ontdekkingen met elkaar te delen. De mobiele expo is vrij te bezoeken, voor een begeleid groepsbezoek moet je je inschrijven via bibliotheek@geel.be. (WDH)