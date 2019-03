Minister Koen Van den Heuvel bezoekt Raf Patat in Geel Kristof Baelus

06 maart 2019

17u13 0 Geel Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel bezocht woensdag vijf innovatieve bedrijven die actief zijn in de landbouwsector. In de Kempen ging het over Raf Patat en de Hooibeekhoeve in Geel en De Hoeve in Pulle.

Met zijn bezoeken kondigde de minister ook aan dat hij 1,75 miljoen euro vrijmaakt voor innovatief land- en tuinbouwonderzoek. Tijdens de bezoeken ging de minister in op thema’s zoals klimaat, duurzaamheid en innovatie. Zo vond de minister het concept van Raf Patat een zeer mooi voorbeeld van de korte keten.

“Mijn interesse voor de aardappel begon toen ik met een aantal leerlingen een teelt moest opvolgen”, zegt Raf Vangeel. “Ik geef nog steeds halftijds les op Sint Jozef in Geel, de rest van mijn tijd gaat naar mijn aardappelen. Dertien jaar lang is de zaak alleen maar gegroeid, we zetten nu zo’n 10 hectare aardappelen die we verkopen in onze eigen hoeve, op de Herentalse markt en aan acht winkels van winkelketen Carrefour. Het grootste deel van het werk doe ik alleen, op zaterdag komt er een medewerker helpen om aardappelen te verpakken.”

Aan de woning van zijn ouderlijk huis heeft Raf een eigen hoevewinkel waar hij zijn aardappelen recht van het veld verkoopt. Geen winkelbediende achter de kassa, maar een brievenbus waar iedereen gepast geld achterlaat na zijn aankoop.

Ook over de Hooibeekhoeve in Geel was de minister lovend. “Hier hebben twee praktijkcentra onderdak op een locatie, men voert onderzoek bij melkvee en in het Landbouwcentrum Voedergewassen wordt onderzoek verricht over de teelt van voedergewassen.”