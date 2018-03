Mini-meisje rijdt op maxi-kameel 15 maart 2018

02u55 0 Geel Sint Jozef Geel was gisteren even een dierentuin. Dat had alles te maken met de inleefdag 'De Ark van Jozef', dat georganiseerd werd door de leerlingen van het zevende jaar. Kinderen konden een ritje maken op een enorme kameel, genieten van een vogelshow of op ontdekkingstocht gaan in de reptielenjungle. Dietske was een van de gelukkigen.

Elk jaar organiseren de zevendejaars van Sint Jozef Geel een eigen project als leeronderneming. Vorig jaar was er 'The Beast', het grootste springkasteel ter wereld. Dit jaar was er 'De Ark van Jozef', waarbij dieren centraal stonden. "In totaal hebben 60 leerlingen uit het zevende jaar meegewerkt aan dit project", vertelt Céline Denis, die verantwoordelijk was voor de publiciteit en zelf dierenverzorging studeert. Het dier dat het meest in het oog sprong, was ongetwijfeld de kameel. "Die heeft ook het meeste geld gekost", lacht Céline. "Maar veel kinderen wilden een ritje op de kameel maken, dus het heeft wel wat opgebracht." Meedoen aan de inleefdag kostte 6 euro. (WDH)