Meubelzaak stopt in jubileumjaar DERDE GENERATIE VERHAEGEN VINDT NA 75 JAAR GEEN OPVOLGING WOUTER DEMUYNCK

27 januari 2018

03u43 0 Geel Er verdwijnt een monument uit het centrum van Geel. De zaakvoerders van Meubelen Verhaegen trekken na 75 jaar de stekker eruit omdat er geen opvolging is. "Wij hebben daarom ervoor gekozen om in schoonheid te eindigen", klinkt het. Momenteel houdt de winkel nog een complete uitverkoop.

Meubelen Verhaegen is een van de oudste en bekendste handelszaken van Geel en omstreken. Het verhaal van de gerenommeerde meubelzaak aan de Diestseweg begint bij Frans Verhaegen, voor de Tweede Wereldoorlog actief als schrijnwerker en meubelmaker, die samen met zijn broer Jef een eigen meubelmakerij en winkel opstartte in 1943. Frans en Jef verkochten alles wat ze maakten en boerden daar goed mee.





Blijven groeien

Ook de opvolging was verzekerd. Willy, de zoon van Jef, trouwde met Marleen Swolfs. Maria, de dochter van Frans, trouwde met Paul Vanregemorter. Dat viertal zorgde begin de jaren '70 voor de eerste generatiewissel. De productie van eigen meubelen werd toen ook stopgezet. Onder leiding van de tweede generatie bleef het bedrijf groeien. Met de huidige uitbaters Greetje Vanregemorter (47) en Ann Verhaegen (49), de dochters van Marleen en Maria, kwam de zaak in handen van de derde generatie. In al die jaren werd de oorspronkelijke winkelruimte van 400 vierkante meter uitgebreid tot de huidige oppervlakte van 7.000 vierkante meter, verspreid over drie verdiepingen.





De zaak doet het nog altijd uitstekend, maar een vierde generatie lijkt er niet aan te komen. "De meeste van onze kinderen zijn al wat ouder, rond de 20. De jongste is 12 dus zij zou het kunnen overnemen op lange termijn, maar dat is niet zo evident", vertelt Greetje. "Daarom hebben we beslist om die keuze nu te maken en zo in schoonheid te eindigen, hoewel we er nog makkelijk 20 jaar kunnen bij doen."





Sociaal contact

Voor de uitbaters was het evenwel geen gemakkelijke beslissing. "De zaak nu stopzetten, doen we natuurlijk met gemengde gevoelens", zegt Ann. "We hebben dit werk altijd heel graag gedaan. Het contact met onze klanten en leveranciers is altijd erg aangenaam geweest. Het sociaal contact, de mooie interieurstukken... Dat was ons leven, en we gaan dat missen."





Tot -70%

Wanneer Meubelen Verhaegen net gaat sluiten, is nog niet bekend. Momenteel loopt er nog een uitverkoop met kortingen tot 70%. Het is ook nog onduidelijk wat er met het gebouw zal gebeuren. "Op dat vlak is het nog allemaal koffiedik kijken. We hadden eigenlijk niet eens de intentie om in 2018 nog open te zijn", vervolgt Greetje. "We hebben nog geen tijd gehad om daarbij stil te staan. In het gebouw moeten we sowieso nog heel wat opruimen en regelen. We gaan eerst even op adem komen zodat we daarna alles op een rijtje kunnen zetten."