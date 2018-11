Met de bib naar de boekenbeurs Wouter Demuynck

05 november 2018

15u03 0

Op vrijdag 9 november trekt de bib met de bus naar de boekenbeurs. Bibklanten met een bibabonnement kunnen hiervoor inschrijven. Je betaalt 16,40 euro voor de busrit, inclusief de toegangsprijs van de boekenbeurs. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Samenkomst om 8u45 aan de inkom van de bib en om 18 uur ben je terug in Geel.

Interesse? Schrijf je in voor donderdag 8 november om 12 uur via bibliotheek@geel.be of aan de balie van de bib. Je kan meteen betalen aan de balie, of je kan dit later doen (let wel op, zolang de kosten open blijven staan, kan je niet uitlenen, reserveren en verlengen). De bib is ook gesloten op vrijdag 9 november.