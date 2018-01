Merodegebied heeft nu z'n eigen vermout en gin 02u42 0 Vanderveken Peter Steurs, Tania Vissers en Tom Vissers stellen hun zelfgemaakte gin en vermout voor. Geel Bakker Peter Steurs en zijn vriend Tom Vissers brengen een eigen vermout en gin op de markt die verwijzen naar het Merodegebied. Beide heren willen daarmee het gebied extra in de kijker zetten.

"Tom en ik hebben de dranken ontwikkeld in samenwerking met Thomas Cuyvers van Sterkstokers. Hij stelde voor om wat honing uit het Merodegebied in de vermout te doen, samen met Spaanse wijn, kaneel, kruidnagel, vanille en bittere alsem. Het is echt heel lekker, niet te zoet en niet te bitter, perfect in balans dus." De nieuwe gin van Peter mocht natuurlijk niet lijken op zijn vorige, Yellow Gin. "Het Merodegebied bevat veel bossen. Daarom kregen we het idee om de gin te distilleren met dennenknoppen en daarbij nog bijennectar en extract van brandnetels toe te voegen." Peter zit nooit om een stunt verlegen. Hij lanceerde al verscheidene opmerkelijke producten, zoals de Yellow Gin, het Merode Elixir en De Geelse Witte, een brood gemaakt op basis van jenever. Vanaf vandaag zijn de dranken beschikbaar bij Prik&Tik en bij bakkerij Steurs. (WDH)