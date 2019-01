Mening van inwoners gevraagd over identiteit van stad en kernwinkelgebied Wouter Demuynck

09 januari 2019

19u44 0 Geel Het project ‘Straat in het Vizier’ moet de straten Pas en Nieuwstraat een nieuwe ‘schwung’ geven. Daarvoor wordt ook de mening van de inwoners gevraagd via een enquête.

Met het EFRO-project ‘Straat in het vizier’ wil de provincie Antwerpen nieuw leven blazen in de Kempense winkelstraten. De provincie werkt hiervoor samen met Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Mol en Hoogstraten. In elke deelnemende stad of gemeente wordt één straat tot een zogenaamde conceptstreet uitgeroepen. Voor Geel omvat de conceptstreet het kernwinkelgebied, namelijk Nieuwstraat en Pas met de Markt als schakel. Deze vormen samen één lange winkelstraat en die verbinding tussen beide wil het bestuur duidelijk in de verf zetten.

Handelaars, eigenaars, bewoners, lokale overheid, provinciebestuur, middenveldorganisaties en externe experts gaan binnen de projectperiode van mei 2018 tot mei 2020 samen aan de slag. Zij gaan op zoek naar een nieuwe en unieke identiteit voor de conceptstreet, rekening houdend met de couleur locale. Ook jij kan daaraan meewerken - vul de bevraging in en laat weten wat Geel voor jou uniek maakt. De enquête, te vinden op de website van de stad, invullen duurt slechts enkele minuten. Meer over dit traject vind je op www.straatinhetvizier.be.