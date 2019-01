Meer volk en animo op vernieuwde Geel Wintert Wouter Demuynck

06 januari 2019

17u12 0 Geel De tweede editie van Geel Wintert zit erop. In vergelijking met vorig jaar waren er meer bezoekers en was er eveneens een pak meer animatie voorzien. De organisatoren en het stadsbestuur blikken dan ook tevreden terug. Voor de volgende editie zien de organisatoren echter nog enkele werkpunten. Zo willen ze het lokale verenigingsleven meer betrekken bij het evenement.

De eerste editie van Geel Wintert was niet meteen een voltreffer. Onder meer door het slechte weer zakten weinig mensen vorig jaar af naar het winterevenement op de Markt. Het stadsbestuur ijverde na de eerste editie ook voor meer animatie. Die opmerkingen vielen bij de organisatoren niet in dovemansoren. Het terrein werd transparanter gemaakt door de hekken te verwijderen, de winterbar verdubbelde in oppervlakte, een nostalgisch reuzenrad werd opgesteld en nieuwe activiteiten zoals de Santa Run waren een succes. Het stadsbestuur liet zich al positief uit over de tweede editie en ook de organisatoren zijn opgetogen. “We blikken zeer tevreden terug”, vertelt Ronald Steegmans, die samen met Timothy Quintens de organisatie op zich nam dit jaar. “Het weer heeft ons hier en daar parten gespeeld, maar dat heb je op elk evenement. De laatste week is het door de feestdagen ook wat rustiger geweest, maar het aantal schaatsers en bezoekers in het algemeen zal een pak hoger dan vorig jaar liggen. Je zag veel beweging op de Markt en alle reacties van de mensen zijn positief. Het was een goede zaak om het terrein open te maken. Ook het reuzenrad sloeg aan - de kraslotjes in samenwerking met de Geelse handelaars waren een succes”, aldus Steegmans, die evenwel nog enkele werkpunten ziet voor de volgende editie. Ook de derde editie zal hij immers samen met Timothy Quintens organiseren.

“We zouden graag samenwerken met verenigingen uit Geel zelf, zowel op het ijs als ernaast. Ik denk dan aan activiteiten zoals curling op de ijsbaan. Daaraan kunnen we dan misschien koppelen dat men daarna iets kan eten, bijvoorbeeld in samenwerking met een brasserie”, vervolgt Steegmans. “Het zou ook fijn zijn om standjes van verenigingen uit Geel te hebben. Het is in elk geval de bedoeling om nog meer chaletjes te zetten, al moeten we wel de transparantie van het terrein in het oog houden. Daarnaast willen we nog harder inzetten op acties voor ‘De Warmste Week’ en gaan we nog meer animatie voorzien.” Vooral tijdens het weekend stonden er tal van activiteiten op het programma. Zo bracht het optreden van The Voice Senior-winnaar John Leo zaterdagavond heel wat bezoekers naar de winterbar. “De weekends waren in het algemeen zeer goed. We beleefden topdagen met de Tractor Kerstrun, de kerstmarkt op de Havermarkt en de Santa Run. Bij dat laatste stond ik versteld hoeveel mensen er kwamen opdagen ondanks het regenweer.”