Meer dan 800 kilogram sluikstort opgeruimd 20 juni 2018

De gemeenschapswachten van Geel hebben dit voorjaar in totaal 885 kilogram sluikstort ontdekt en laten opruimen tijdens de 'Week van de Handhaving'. Het ging in totaal om 435 sluikstorten, waarvan 233 in de straatvuilbakken en nog eens 206 in de grachten. Het totale gewicht van 885 kilogram werd vooral gevonden in de grachten. Dat was goed voor 565 kilogram. De overige 320 kilogram kwam uit de vuilbakken. Er werden maar twee processen-verbaal opgesteld. Opvallend is dat een gelijkaardige actie in 2017 nog 1.900 kilogram aan sluikstort opleverde. De actie werd uitgevoerd met negen verschillende medewerkers en was goed voor 200 werkuren. "Omdat er in maart nog een grote lentepoets heeft plaatsgevonden, kunnen we niet concluderen dat er een spectaculaire daling is ten opzichte van vorig jaar", zegt milieuschepen Bart Julliams. "Stad Geel zal in elk geval blijven inzetten op haar strijd tegen het sluikstort. Zo wil ze in de toekomst meer sluikstorters op heterdaad betrappen en niet enkel het sluikstort doorzoeken." (VTT)