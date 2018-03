Materiaal uit Tweede Wereldoorlog gezocht 15 maart 2018

02u55 0

In september 2019 wordt 75 jaar bevrijding van Geel herdacht. Het Geels Geschiedkundig Genootschap (GGG) stelt een tentoonstelling samen over Geel tijdens de Tweede Wereldoorlog en vraagt hiervoor jouw hulp.





In het weekend van 15 september 2019 start in De Halle een tentoonstelling over Geel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor is het Geels Geschiedkundig Genootschap op zoek naar voorwerpen, documenten en foto's uit de oorlogs- en bevrijdingsperiode. Dat kan gaan van een voorwerp uit een militaire uitrusting, affiches en voedselbonnen tot voorwerpen uit het dagelijkse leven. Wil jij meewerken om dit belangrijk deel van de Geelse geschiedenis in beeld te brengen? Neem dan contact op met het GGG via het stadsarchief (archief@geel.be - 014/56.66.90). Alle voorwerpen worden met de nodige zorg en vertrouwen behandeld. (WDH)