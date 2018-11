Markt, musical, lichtfestijn én tentoonstelling in teken van Kerstmis Wouter Demuynck

22 november 2018

Op zaterdag 15 en zondag 16 december is het weer al kerst wat de klok slaat in het centrum van Geel. De gezellige kraampjesmarkt waar originele kerstcadeaus en lekkere hapjes en drankjes aangeboden worden is ondertussen een jaarlijkse traditie voor vele Gelenaars. Op zaterdag is de kerstmarkt open van 14 tot 23 uur en op zondag van 14 tot 19 uur. De kerstman en zijn vrienden van Paw Patrol staan klaar om de allerkleinsten te ontvangen voor een fotoshoot en op zaterdagavond trakteert de Tractor Kerst Run de bezoekers van de kerstmarkt op een heus lichtfestijn.

Op de kerststallententoonstelling (Markt 33) kun je handgemaakte miniatuurkerststallen bewonderen. Met de kerstmusical ‘A Christmas Carol’ brengen vrijwilligers onder leiding van Rikkert van Dijck het klassieke kerstverhaal van Dickens in een nieuw en uitdagend jasje. De drie geesten van kerst nemen je mee in dit tijdloos verhaal.