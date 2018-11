Maria Verwimp is 100 jaar Toon Verheijen

05 november 2018

09u34 2

Maria Verwimp uit Geel is onlangs honderd jaar oud geworden en dat heeft ze samen met familie en vrienden gevierd in Den Eyck in Kasterlee. De familie wil haar danken voor de jarenlange inzet voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.