Maria en Fons delen al 50 jaar lief en leed 07 februari 2018

Fons Daems (69) en Maria Janssen (69) vieren dit jaar hun vijftigste huwelijksverjaardag. Het koppel heeft samen drie kinderen en zes kleinkinderen. Fons en Maria leerden elkaar kennen in café De Nieuwe Kempen aan de Dr. Van de Perrestraat. Fons was vroeger ijzervlechter, onder meer bij Van Roey in Rijkevorsel. Maria heeft altijd in een sigarenfabriek gewerkt. Zij gingen samen vaak fietsen. Nu houdt Maria zich nog graag bezig met handwerk, terwijl Fons af en toe gaat vissen.





(WDH)