Marc I en Carine I gaan voorop in viering 55 jaar Heiknuiters Jean Eykmans

05 december 2018

14u48 2 Geel Karnavalvereniging De Heiknuiters uit Winkelomheide viert op zondag 9 december hun 55-jarig bestaan, een mijlpaal in hun bestaan want in het carnaval is elk veelvoud van het magische cijfer 11 een viering waard. Het pas verkozen prinsenpaar Marc I en Carine I zal samen met voorzitter Paul Turlinckx en diens Raad de kop trekken in het feestprogramma.

“Prins Marc Luyten (61) is een geboren Meerhoutenaar die al 30 jaar op de Hei woont. Als jong-gepensioneerde - Marc was mijnwerker - ging hij aan de slag als zelfstandige in industriële montage. Marc is al jarenlang actief in onze vereniging. Carine Jacobs (56) kent als dochter van stichter en ere-voorzitter Frans Jacobs als niemand anders het reilen en zeilen van een carnavalvereniging. Carine was jarenlang kapster op de Hei maar deed enkele jaren geleden een carrièreswitch en werd lerares haarknippen. Beiden zullen met fierheid de 55ste titel van Prinsenpaar van de Heiknuiters dragen”, aldus voorzitter Paul Turlinckx.

Zondag 9 december verzamelen de Heiknuiters en de inwoners van de Hei om 13.30 uur aan het ontmoetingscentrum in de Kemeldijk 5. Om 15 uur wordt ter hoogte van de oude pastorij een standbeeld onthuld. Daarvoor wordt een optocht op poten gezet met een carnavalswagen waarop personen die minder mobiel zijn plaats kunnen nemen.