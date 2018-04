Mantelzorgcafé: Ontspoorde zorg voorkomen 05 april 2018

De voortdurende inspanning en aandacht bij een zorgsituatie kan tot gevolg hebben dat de zorg ontspoort. Tijdens het mantelzorgcafé (in samenwerking met S-plus mantelzorg) op woensdag 18 april leer je de signalen van ontspoorde zorg herkennen en hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen.





Je krijgt tips om grenzen te stellen en een balans te vinden tussen werk, privé en mantelzorg. Het mantelzorgcafé vindt plaats in dienstencentrum Luysterbos en begint om 19 uur. (WDH)





De toegang is gratis, inschrijven doe je bij het dienstencentrum via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be.