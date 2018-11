Man veroorzaakt ongeval en legt positieve ademtest af Kristof Baelus

15 november 2018

11u39 3

Johan V. uit Geel moest zicht voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden nadat hij betrokken was bij een ongeval en een positieve ademtest aflegde. De man blijft bij zijn verklaring dat hij enkel na het ongeval gedronken heeft en dus niet dronken de wagen bestuurde.

Johan V. reed op 4 februari 2017 met zijn auto door de Schoolstraat in Oosterlo toen van rechts plots een andere wagen opdook. De man slipte met zijn auto en kwam in de tuin van een woning terecht. Het was een zware aanrijding, waarna hij omstreeks 13.50 uur de takeldiensten belde. De man werd door de politie thuis aangetroffen waar hij dan ook een positieve ademtest aflegde.

Johan V. zou volgens zijn verklaring na het ongeval moeten bekomen zijn, daarom is hij thuis enkele glazen gin-tonic gaan drinken. Toen de man achter het stuur zat zou hij zeker niet dronken geweest zijn. “Het is een ongeloofwaardig verhaal, ook is de tijdspanne te kort om een waarde van 1,86 promille te bekomen.” klinkt het bij het Openbaar Ministerie.

Het vonnis volgt op 20 december.