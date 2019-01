Man staat terecht voor smokkel van 65 capsules cocaïne Kristof Baelus

30 januari 2019

15u39 0 Geel Gary C. en Patrick W. moesten zich verantwoorden voor het smokkelen van cocaïne vanuit Suriname tot in Parijs. Gary C. slikte wel 65 capsules cocaïne in met een totaal gewicht van 600 gram.

Gezien de schulden van Gerry W. was het een aanlokkelijk voorstel om deze te kunnen aflossen na het smokkelen van de verdovende middelen. Voor het smokkelen van de 65 capsules zou Gary C. 5000 euro en 50 gram cocaïne krijgen van Patrick W.

De vliegtuigtickets van beide personen werden niet samen aangekocht en Gary C. vloog ook één dan eerder terug richting Parijs dan zijn vriend. Een telefoontap bevestigde ook het smokkelverhaal van het duo.

“Het is niet alleen dom maar ook onverantwoord om zoveel capsules te slikken op zo’n lange vlucht”, zegt de openbare aanklager.

De verklaringen van de mannen blijken bij hun verhoor op alle vlakken te verschillen. Wel is gebleken dat Patrick W. de trip geregeld had en dat hij ook in het bezit was van alle contacten. Volgens hem zou hij enkel zijn familie bezocht hebben in Suriname. Volgens de raadsheer van de man zou er echter geen duidelijke link met het drugsmilieu zijn.

Er hangt het duo een celstraf van 37 maanden boven het hoofd. Gary C. werd sinds 2015 reeds 27 keer veroordeeld voor verschillende feiten. De man bleek sinds tien jaar zeer sterk verslaafd te zijn aan verdovende middelen.

Vonnis op 27 februari