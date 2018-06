Man krijgt pv voor...zich scheren achter het stuur 20 juni 2018

02u27 0

De politie in Geel heeft de voorbije dagen verscheidene verkeerscontroles georganiseerd. Daarbij werd zelfs een chauffeur beboet omdat hij zich scheerde tijdens het rijden.





De controles waren onder meer gericht op alcoholgebruik, te snel rijden en het dragen van de veiligheidsgordel, correct gebruik van kinderzitjes en gebruik van smartphone achter het stuur. Tien bestuurders hadden te veel gedronken. Twee van hen hadden zoveel op dat ze hun rijbewijs meteen zijn kwijtgespeeld en het binnenkort bij de politierechter mogen gaan uitleggen. Hetzelfde geldt voor twee bestuurders die onder invloed waren van drugs. Daarnaast schreef de politie ook enkele minder vaak voorkomende boetes uit. Zo kreeg één bestuurder een boete omdat zijn nummerplaat niet leesbaar was. Een andere chauffeur was zich aan het scheren tijdens het rijden. Eén bestuurder liep tegen de lamp omdat hij het kinderzitje niet correct gebruikte, en 24 personen kregen een bekeuring omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen. Acht bestuurders moeten betalen omdat ze hun smartphone gebruikten tijdens het autorijden. Eén fietser kreeg een boete omdat zijn fietsverlichting niet werkte. (JVN)