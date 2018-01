Man eist geld van overleden vader terug van diens partner 26 januari 2018

03u02 0 Geel Een 51-jarige vrouw uit Geel heeft de rekening van haar overleden vriend leeggehaald toen die in een coma lag. De zoon van de overleden man diende nadien klacht in. Carina M. stond voor de rechtbank terecht voor diefstal en informaticabedrog.

"Het is een trieste zaak. Johan zou nooit gewild hebben dat zijn partner en zijn zoon zo tegenover elkaar zouden staan", vertelde de aanklager. Op de beklaagdenbank zat Carina M. Haar voormalige stiefzoon was de burgerlijke partij.





Carina en Johan waren ongeveer tien jaar een koppel toen de man begin augustus 2012 een lelijke val maakte in de woning. Hij lag iets meer dan tien dagen in een coma, maar overleed uiteindelijk op 14 augustus 2012. Zijn (enige) zoon ontdekte later dat er op het moment dat hij in coma lag, ongeveer 24.000 euro van zijn rekening is overgeschreven op de rekening van Carina M. "Dat kan hij onmogelijk zelf gedaan hebben, want hij is op geen enkel moment nog bij bewustzijn geweest", zei de advocate van zijn zoon.





De zoon eist dat geld terug, net als persoonlijke spullen van zijn vader die M. nooit terug heeft gegeven.





Volgens het openbaar ministerie maakte Carina M. zich schuldig aan diefstal en informaticabedrog. Omdat ze niet met slechte bedoelingen handelde, kon de aanklager zich vinden in een opschorting van straf. "Ze heeft niet alleen geld van de rekening gehaald, maar ze heeft ook 500 euro teruggestort."





De advocate van M. verklaarde de overschrijvingen. "Eén jaar voordien was M. ziek geworden. Ze vreesde dat ze zou sterven en heeft daarom 24.000 euro van haar rekening op die van haar vriend gezet."





Vonnis op 16 februari. (JVN)