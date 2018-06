Mama slaat vriend kop in op babyborrel ZOONTJE (4) ONDER HET BLOED NA EXTREEM GEWELD JEF VAN NOOTEN

27 juni 2018

02u28 0 Geel Een babyborrel is op 8 april van dit jaar zwaar uit de hand gelopen in Kasterlee. Een Geelse vrouw ging er haar vriend te lijf met een zware steen. Ze sloeg hem meermaals op het hoofd voor de ogen van haar vierjarig zoontje. "Het jongetje hing onder het bloed", zegt de aanklager.

Het had één groot feest moeten worden, maar de babyborrel die op 8 april van dit jaar plaatsvond in feestzalencomplex Den Eyck draaide helemaal anders uit. De opgetrommelde politie trof er een vierjarig jongetje onder het bloed aan. Het zoontje van Natalie G. (33) uit Geel was getuige geweest hoe zijn mama haar vriend de kop had ingeslagen met een zware steen. "Ze heeft heel de tijd alcohol gedronken op de babyborrel. Op een bepaald moment zei haar vriend dat het tijd was om naar huis te gaan", zegt openbaar aanklager Elke Van Bladel. "Op de parking heeft ze hem uit het niks aangevallen. Ze sloeg hem meerdere malen met een klinker op het hoofd."





De vriend van Natalie G. liep een gapende hoofdwonde op. Hij kreeg vijf hechtingen en werd een tijd opgenomen in het ziekenhuis omdat gevreesd werd voor een hersenbloeding. Het zoontje van Natalie G. had de gruwel moeten aanschouwen. "Zijn beentjes zaten volledig onder het bloed. Hij was enorm onder de indruk van wat er gebeurd was", aldus nog de openbare aanklager. "Het geweld gebeurde zomaar, omdat ze slecht gezind was dat ze mee naar huis moest. Dergelijk alcoholgebruik en agressief gedrag kunnen niet getolereerd worden, en het is al zeker ongepast als er een vierjarig kind bij is."





Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 12 maanden.





Opnieuw samen

Op het moment dat de politie arriveerde, was het slachtoffer al naar de spoed gebracht. Natalie G. beweerde eerst dat het bloed op haar kind en op de klinker van haar was. "Ik ben gevallen", vertelde ze aan de agenten. Pas later ging ze door de knieën en biechtte ze op wat er gebeurd was. "Maar ze was zo dronken dat ze zich er nu nog maar bitter weinig van kan herinneren", vertelt haar advocaat. "Ze heeft het zelf heel moeilijk met wat er gebeurd is."





Natalie G. werd na het geweld voor de onderzoeksrechter geleid. Die liet haar vrij onder zeer strenge voorwaarden zoals een contactverbod met het slachtoffer. "Maar het is op de vraag van haar vriend zelf dat het contactverbod nadien is opgeheven. Om de relatie nog een kans te geven", aldus nog de advocaat. "Ze hebben alles uitgeklaard en zijn weer een koppel."





De advocaat hoopt op een voorwaardelijke straf. Als voorwaarde zou de vrouw een cursus agressiebeheersing kunnen gaan volgen.





Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij, maar zijn advocaat vroeg slechts een provisionele schadevergoeding van 1 euro. Vonnis op 25 september.