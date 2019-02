Maak kennis met vernieuwd secundair onderwijs op VIP-dag Wouter Demuynck

15 februari 2019

Tijdens de VIP-dag van Sint Aloysius Geel op zaterdag 16 februari kunnen leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders kennis maken met de richtingen die de school in het eerste jaar van het secundair onderwijs kan aanbieden. Vanaf volgend schooljaar krijgen heel wat richtingen immers nieuwe benamingen. Ook zullen de leerlingen deels een eigen traject kunnen kiezen.

Er wordt gestart in de sportzaal op de speelplaats van Sint Aloysius (Schuttershof 2B) om 10 uur, de laatste sessie in de voormiddag start om 12 uur. In de namiddag begint de eerste sessie om 13.30 uur, de laatste sessie om 15.30 uur.