Luysterbos viert vaderdag 10 maart 2018

02u32 0

Op maandag 19 maart vier je samen met dienstencentrum Luysterbos vaderdag. Iedereen is uitgenodigd vanaf 14 uur op een gezellige muzieknamiddag met Carl Smets, die oude en nieuwe meezingers brengt. Inschrijven is niet nodig, de toegang is gratis (WDH)