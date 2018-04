Luc Verguts neemt ontslag uit gemeenteraad 20 april 2018

02u53 0

Luc Verguts (Open Vld) heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid in Geel wegens familiale en gezondheidsredenen. Myriam Smets, opvolger en voorzitter van de Geelse liberalen, neemt het mandaat over. "Luc verdwijnt niet van het politieke toneel en zal mij bijstaan in de uitvoering van mijn mandaat als gemeenteraadslid", reageert Smets. "Wij gunnen hem echter wel de time-out waar hij even nood aan heeft. Ons team staat als één blok achter onze ervaren man en we hopen dat hij snel weer de oude is." (WDH)