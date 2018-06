Loewis vervolledigt viergeslacht 22 juni 2018

De kleine Loewis Sysmans heeft voor een viergeslacht gezorgd in de familie. Loewis werd geboren op 5 april en is de zoon van Seppe Sysmans (31) en Lore Janssens. De trotse opa van de familie is Marc Sysmans (58). Maar misschien nog trotser is de overgrootvader van de kleine Loewis. Dat is de 84-jarige Alex Sysmans.





(VTT)