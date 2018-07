Lily zorgt voor viergeslacht 17 juli 2018

Op 27 juni werd Lily Cavents geboren te Geel. Zij is het dochtertje van Kim Helsen (34) en Christoffel Cavents en zorgt voor een vrouwelijk viergeslacht in de familie. Trotse grootmoeder is Lief Vandoninck (54), de gelukkige overgrootmoeder is Anna Wouters (89).





(WDH)