Lieselotte Thys (29) uit Geel op derde plaats voor Kamerlijst Open Vld Kristof Baelus

12 maart 2019

16u25 2 Geel Open Vld kiest voor Lieselotte Thys (29) uit Geel om vanop de derde plaats de Antwerpse Kamerlijst te versterken. Vanop deze plaats kan ze mee strijden voor een zitje in het parlement.

Als algemeen directeur van de socio-culturele Liberale Vrouwen en als kersvers fractieleider van Open Vld in de Geelse gemeenteraad liet ze zich al een tijdje opmerken binnen de liberale familie. Thys ziet in de keuze om haar op plaats drie te zetten een enorme blijk van vertrouwen vanuit de partij.

“Ik grijp deze kans met beide handen en ga samen met lijsttrekker Christian Leysen en alle andere kandidaten iedereen overtuigen dat een keuze voor Open Vld vandaag de enige juiste is”, zegt Thys. “Onze partij is een verantwoordelijke partner die enorme ambities heeft voor dit land.”

Lange wachtlijsten

Lieselotte trekt naar de kiezer met een aantal belangrijke strijdpunten die ze in de loop van de campagne zal lanceren. Zo zijn er de lange wachtlijsten voor geestelijke gezondheidszorg, een ander belangrijk strijdpunt voor de Kempen is dan weer mobiliteit, meer specifiek het openbaar vervoer.

“Ik pendel dagelijks met de trein van Geel naar Brussel voor mijn werk, die verbinding is samen met die van Turnhout-Brussel de lijn met de meeste vertraging en afgeschafte treinen van het hele land. Onze Kempische bescheidenheid siert ons, maar zorgt er ook voor dat we soms door Brussel vergeten worden. Het is mijn ambitie om daar verandering in te brengen.”