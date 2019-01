Lien Vandeperre (De Brugpartij) wordt jongste lid van Bijzonder Comité Wouter Demuynck

07 januari 2019

17u10 0 Geel Lien Vandeperre (30) zal vanavond door De Brugpartij afgevaardigd worden om te zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Daarmee is Vandeperre, die tweede opvolger is, meteen ook het jongste lid van het BCSD.

De partij gaat er prat op dat ze ook voor lokale politieke mandaten cumul willen vermijden waar mogelijk. Sommige politieke mandaten buiten de gemeenteraad - zoals de politieraad - moeten door raadsleden worden ingevuld, maar bij een zetel in het BCSD is dat niet het geval. “Mandaten die niet door gemeenteraadsleden ingevuld moeten worden, gaan bij ons bij voorkeur naar andere talentvolle mensen uit de partijrangen”, zegt toekomstig fractieleider Dirk Kennis. “Hoewel zetels in het BCSD niet exclusief aan verkozenen voorbehouden zijn, vullen de meerderheidspartijen ze nog altijd op de klassieke manier in. Dat is niet het soort vertegenwoordiging dat De Brugpartij voor ogen heeft. Voor ons weegt het profiel van degene die gaat zetelen zwaarder door dan allerlei overwegingen van interne politieke aard of iemands rang in de pikorde van een partij.”

De gemeenteraadsfractie waarmee de Brugpartij op maandag 7 januari de nieuwe legislatuur aanvat, bestaat uit Tinne Van Gelder, Elhasbia Zayou, Ivo Bollen, Noël Devos en Dirk Kennis. Die laatste is samen met Elhasbia Zayou ook kandidaat voor de politieraad.