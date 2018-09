Liberalen kleuren Markt groener met stoepkrijt 03 september 2018

De Markt kleurde zaterdag groener. Kandidaten van Open Vld gingen er samen met kinderen aan de slag met stoepkrijt. Ze tekenden er naar hartenlust bloemen en bomen op de grijze stenen. "Open Vld wil dat Geel een duurzame toekomst tegemoet gaat. Daarom willen we via deze ludieke en kleurrijke actie duidelijk maken dat wij meer groen in het centrum willen, vooral op de Markt", zegt lijsttrekker Lieselotte Thys. Open Vld ziet mogelijkheden om ermobiel groen te plaatsen. Zo kunnen evenementen nog doorgaan. "Rond de kerk, een ruimte die niet gebruikt wordt bij evenementen, kan vast groen geplaatst worden. Zitbanken moeten ontmoetingen tussen Gelenaars bevorderen." (JVN)