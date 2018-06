Lezing over kunstenaar Mon Van Genechten 07 juni 2018

Dr. Lorry Swerts is dé expert als het over de Geels-Chinese kunstenaar Mon Van Genechten gaat. Hij neemt je op vrijdag 8 juni van 20 tot 21.30 uur mee op reis van de Kempen naar China en terug. Dr. Lorry Swerts schetst een overzicht van het leven en werk, met focus op de uitzonderlijke verdienste van Mon Van Genechten binnen de Chinees-christelijke kunst. De lezing is gratis en vindt plaats in de expozaal van cultuurcentrum De Werft. (WDH)