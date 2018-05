Lezing over 'Graphic novel' 14 mei 2018

Kurt Morissens vertelt je op dinsdag 5 juni wat nu precies een graphic novel of striproman is. Hij leidt je door de geschiedenis van de graphic novel, zet voor- en nadelen van dit stripgenre op een rij en geeft een hoop tips. Ben jij volwassen en in de ban van strips? Dan is de graphic novel iets voor jou. De lezing vindt plaats in de bibliotheek en begint om 19 uur. De avond is gratis, wel vooraf even inschrijven bij de bib, via 014/56.67.50 of bibliotheek@geel.be. (WDH)