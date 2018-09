Lezing 'Ondeugend ouder worden' door Zaki 07 september 2018

Ouder worden is een bevrijding, vindt Zaki (de artiestennaam van Jackie Dewaele, red.). Zijn vrolijke lezing op woensdag 12 september gaat uit van alle vooroordelen over de latere leeftijd. Senioren worden meestal als minderwaardig afgeschreven. Verwacht geen lullige raadgevingen. Geen ongevraagde adviezen over rollators en testosterongel, maar humoristische levensinzichten. De lezing, in samenwerking met Vormingplus Kempen, vindt plaats in dienstencentrum Luysterbos van 14 tot 16 uur en kost 2 euro. Inschrijven is verplicht, dat kan bij het dienstencentrum via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be. (WDH)