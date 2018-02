Lezing 'De Ronde van Vlaanderen Leeft' 09 februari 2018

Op woensdag 28 februari vertelt Geert Vandenbon in een boeiende voordracht de geschiedenis van Vlaanderens Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. Vandenbon, die zelf meewerkte aan verschillende edities, zoekt naar de ziel van de mooiste koers van de wereld door de geschiedenis als leidraad te nemen. Hij spreekt over het ontstaan, over de stichters Van Wijnendaele en Van den Haute, over de evolutie van het parcours, het waarom van hellingen en kasseien, de scharnierjaren die het uitzicht van de koers wijzigden, de grote namen en belangrijkste (koers)feiten, om te eindigen met het beeld van vandaag: de Ronde als professioneel én eigenwijs koersevenement.





De lezing vindt plaats in de bibliotheek en begint om 19.30 uur. Inschrijven kan via bibliotheek@geel.be of 014/56.67.50.





(WDH)