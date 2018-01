Leraarsconcert Winter(v)uur 02u42 0

Op zondag 21 januari om 10.30 uur zorgen de leerkrachten woord en muziek van de Academie voor Muziek, Woord en Dans voor wat extra warmte in deze koude maanden. Onder de titel 'Winter(v)uur' brengen ze passionele en krachtige muziek van onder andere Tchaikovsky en Beethoven. Annemie Wuyts, Franca Van de Leest, Claudia Nieuwenhuizen, Marc Verdonck, Hugo Lefever, An Van Reeth, An en Leen Monsieurs, Griet Bols, Kaat Hoogmartens, Marthe Gilis en Michaël Mannes staan op het podium. Wil je een plaats in de concertzaal van muziekacademie reserveren? Kaarten zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de academie via 014 56 65 80 of info@amwdgeel.be. De toegangsprijs bedraagt 6 euro of 3 euro als je jonger bent dan 18 jaar. Voor houders van een vrijetijdspas is het concert gratis. (WDH)