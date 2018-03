Leraarsconcert van Academie voor Muziek, Woord en Dans 16 maart 2018

03u04 0

Op zondag 18 maart om 10.30 uur kun je de leerkrachten van de Academie voor Muziek, Woord en Dans voor de laatste keer dit schooljaar aan het werk horen tijdens een vlot en afwisselend aperitiefconcert. Onder de titel 'Alfa & Omega' brengen zij muziek van onder andere Chopin, Beethoven en Haydn afgewisseld met wat woord. Het concert wordt afgesloten met een drankje in de foyer. Kaarten zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de academie, via 014/56.65.80 of info@amwdgeel.be. De toegangsprijs (met drankje) bedraagt 6 euro. Als je jonger bent dan 18 betaal je 3 euro, gezinnen betalen 12 euro en voor houders van een vrijetijdspas is de toegang gratis. (WDH)