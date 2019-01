Leraarsconcert ‘From Russia with love’ Wouter Demuynck

07 januari 2019

Op zondag 20 januari om 10.30 uur nemen leerkrachten van de Academie voor Muziek, Woordkunst-Drama en Dans je mee naar het verre Rusland. Solo en in ensemble, slagwerkers en blazers, zangers, pianisten en strijkers: laat je meevoeren door de leraars-muzikanten. Geniet van een uur muziek, een afwisselend programma vol vuur, melancholie, passie en virtuositeit tijdens ‘From Russia, with love’.

Kaarten zijn vanaf maandag 7 januari te verkrijgen op het secretariaat van de academie via 014/56.65.80 of info@amwdgeel.be. Een ticket kost 6 euro. Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je 3 euro. Een gezinsticket kost 12 euro. Voor houders van een vrijetijdspas is het concert gratis.