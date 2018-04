Leeskasteel op Dag van de Dans 28 april 2018

Vandaag is het Dag van de Dans en ook de bib doet mee. Na de verhaaltjes van Leona gooi je je beentjes los in een dansworkshop van Studio Danza. Ben jij een dansbeest? Kom dan van 10 tot 11.30 uur naar de bib. Het leeskasteel is gratis, inschrijven doe je bij de bib via bibliotheek@geel.be of 014/56.67.50. (WDH)