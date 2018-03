Leeskasteel en zaaien in de bib 16 maart 2018

02u55 0

Op zaterdag 24 maart luister je in de bibliotheek naar Leona, die een verhaal vertelt over Anna. Anna helpt graag bij papa in de moestuin. Ze wiedt het onkruid, harkt en zaait. Na het verhaal zaai je met Paul bloemen in je eigen bloempotje en in de bloembakken van de bib.





Zo genieten de bezoekers van de bib de hele zomer lang van mooie plantjes op het terras. Het leeskasteel begint om 10 uur en eindigt om 11.30 uur. Het leeskasteel is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Je kan je plaats reserveren in de bib. (WDH)