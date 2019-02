Leerlingen uit heel Europa denken samen na over alternatieve energie Wouter Demuynck

21 februari 2019

18u55 0 Geel Deze week heeft middelbare school Sint Aloysius Geel tal van buitenlandse leerlingen en leerkrachten op bezoek uit Italië, Finland, Duitsland, Nederland en Portugal in het kader van een Europees milieuproject. Samen steken ze de koppen bij elkaar om na te denken over alternatieve energie. De bedoeling is om op het einde van het tweejarig project, in 2020, een folder klaar te hebben

Het Europees milieuproject kreeg de titel ‘Think globally, act locally’ en ging begin dit schooljaar van start. Het project duurt twee jaar en in die periode bezoeken de deelnemende leerlingen - van 12 tot 18 jaar - alle Europese deelnemende scholen. In Geel vond de eerste meeting van het project plaats. “We gaan twee jaar lang rond alternatieve en hernieuwbare energie en dergelijke werken. Op verschillende tijdstippen sturen we een delegatie naar die landen om te kijken hoe het in dat land gebeurt. Deze week zijn we al naar Technopolis en Urania geweest, morgen (vrijdag, red.) gaan we naar de geothermiesite in Mol”, legt coördinator Alessandro Fontana uit. “De bedoeling is om op het einde van het project een soort van folderboekje te hebben waarin aanbevelingen staan die iedereen lokaal kan toepassen.”

Donderdag stonden de bouw van een zonnewagen en een ‘science fair’ op het programma. “De zonnewagen hebben de leerlingen op een uurtje opgebouwd. De onderdelen waren al voorzien en onze leerlingen begeleidden dan onze gasten. Tijdens de ‘science fair’ hadden de leerlingen over hun eigen land een presentatie of maquette gemaakt. Zo konden de leerlingen zelf rondgaan om te kijken waar de verschillende landen mee bezig zijn.” In mei trekken de leerlingen naar Italië, volgend schooljaar staat in oktober Finland op het programma en in november Nederland. In 2020 zijn er ook nog verplaatsingen naar Portugal en Duitsland.