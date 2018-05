Leerlingen én leraars op drugs gecontroleerd 18 mei 2018

Politiemedewerkers van de zone Geel-Laakdal-Meerhout hielden gisteren een controle op drugsbezit in GO! GEEL en Sint Jozef Geel. In totaal werden 187 leerlingen en acht leerkrachten gecontroleerd.





Bij Go! GEEL werden 117 leerlingen uit acht klassen gecontroleerd. Ook het klaslokaal, de schooltassen, jassen en de lockers werden gecontroleerd, alsook de leerkrachten van de klassen. De drugshonden reageerden positief op drie leerlingen. Bij één van hen werd een lege verpakking van cannabis aangetroffen en deze jongere had ook een toestelletje bij zich om drugs te vermalen.





Bij Sint Jozef Geel controleerde de politie 70 leerlingen uit zes klassen. Ook het klaslokaal, de schooltassen, jassen en de lockers werden gecontroleerd. De drugshonden reageerden positief op drie leerlingen. Bij één van hen werd een kleine gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. Een andere leerling had een toestelletje om drugs te vermalen op zak.





De zone zette zelf 34 personeelsleden in. Bovendien was er bijstand van vier politieagenten en drie drugshonden van de federale politie. (WDH)