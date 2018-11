Leerlingen 100-jarige school maken stoeltje voor pasgeboren Sepp Wouter Demuynck

23 november 2018

15u15 0 Geel Sint Jozef Geel gaat dit jaar 100 straffe uitdagingen aan om de 100ste verjaardag van de school te vieren. Een daarvan is inmiddels bereikt. De eerste Jef, Jozef, Seppe, Sep,... die in Geel geboren werd, zou een cadeautje krijgen van de school. De eer was weggelegd voor Sepp, die deze week een door de leerlingen vervaardigde stoel kreeg.

De technische school van Geel, het huidige Sint Jozef Geel, bestaat een eeuw. De school is zo een van de oudste technische scholen uit de ruime regio (Kempen-Limburg) en telt momenteel 1.600 leerlingen. De school stichtte in 1958 ook het Hoger Instituut der Kempen, vandaag Thomas More Kempen. 100 jaar mocht daarom gevierd worden. Dat doet de school onder meer met het boek ‘100 verhalen’ - 100 interviews met bekende en minder bekende oud-leerlingen in april 2019, een tentoonstelling in De Halle in Geel (mei-juni 2019) en 100 uitdagingen in de loop van dit schooljaar. Een van die uitdagingen werd nu bereikt. Deze week werd in de kraamafdeling van Geel een Sepp geboren. Hij woont met zijn ouders in Heppen, een deelgemeente van Leopoldsburg. Een delegatie van de werkgroep onder leiding van directeur Bob Heylen ging langs bij Sepp en moeder Dana Verheyen om een gepersonaliseerd stoeltje, gemaakt door de leerlingen, cadeau te geven.