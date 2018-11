Leer zelf speculaas maken Wouter Demuynck

20 november 2018

15u23 0

De dienst toerisme en stadsanimatie organiseert in samenwerking met De Geelse Gidsenbond een activiteit op zondag 2 december om 14 uur. Aan de molen van ‘t Veld ga je op zoek naar de ingrediënten voor lekkere chocolade, maak je zelf speculaas, beklim je de molen en zing je liedjes voor de lieve Sint. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via 014/56.63.50 of toerisme@geel.be. Er kunnen maximum 30 kinderen deelnemen.

De Sint zal op zaterdag 24 november om 14 uur met de trein aankomen in het station van Geel, om daarna met de koets naar de markt te rijden. Daar wordt een groots kinderfeest gehouden met de Sint, al zijn zwarte pieten en de Knetter Kidsband.