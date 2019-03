Laurens Ledeganck (13) is grootste jonge technologietalent van Vlaanderen Kristof Baelus

03 maart 2019

11u32 0 Geel De negende finale van de Vlaamse STEM-Olympiade werd gewonnen door de dertienjarige Laurens Ledeganck van de school KOGEKA 3 in Geel. Hij mag zich gedurende een jaar ‘Het grootste jonge technologietalent van Vlaanderen noemen.

Laurens was de beste in een theoretische test en vier praktische proeven waarmee zijn inzicht in de STEM-domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde werd getest. Hij kreeg zijn gouden medaille uit handen van ontslagnemend vicepremier Kris Peeters.

“Ik was verrast dat ik de finale gewonnen had, ik had het zeker niet verwacht”, zegt Laurens. “Het is wel een leuke erkenning. Ook vorig jaar heb ik deelgenomen, toen kon ik een bronzen medaille in de wacht slepen.”

Aan de twee rondes namen 24.628 leerlingen deel uit 236 secundaire scholen. Alle deelnemers uit de finale, 13 meisjes en 35 jongens, kregen een technologisch gerelateerde prijs uit de prijzenpot ter waarde van 8600 euro.

De winnaar van de finale voor leerlingen uit het eerste middelbaar was Dylan Lejeune uit het GO! Atheneum Zottegem, ook hij sleepte een gouden medaille in de wacht.

“Jongeren met een technologische babage hebben een veelbelovende toekomst”, klinkt het bij de organisatie. “Ze kunnen bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we als maatschappij staan op vlak van onder andere leefmilieu, mobiliteit en gezondheidszorg.