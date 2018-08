Lara zorgt voor vrouwelijk viergeslacht 14 augustus 2018

De geboorte van Lara Verellen op 1 april 2018 heeft in de familie voor een vrouwelijk viergeslacht gezorgd. Lara is het dochtertje van Kim Vangheel (27), Anja Dillen (49) is de trotste grootmoeder. Overgrootmoeder Mia Cuyvers (81), die de kleine Lara vasthoudt, staat aan het hoofd van het viergeslacht.





(WDH)