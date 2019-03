Langste Tafel trapt Zuidergekte af Wouter Demuynck

25 maart 2019

16u33 2 Geel Met bijna 60 nationaliteiten en vijfhonderd deelnemers aan de Langste Tafel was het afgelopen zondag een diverse start van Zuidergekte. Iedereen bracht wat lekkers mee en deelde het met elkaar.

Het doel van De Langste tafel was om zoveel mogelijk mensen en nationaliteiten ongedwongen in contact te brengen door samen gezellig te tafelen. Het initiatief kwam van de vrijwilligers van de Geelse Derdewereldraad en ’t Origineel. Om het mondiale thema helemaal af te maken was er fair trade koffie en thee van Oxfam Wereldwinkel. Ook de vrijwilligers van Refuchances zorgden voor extra hapjes.

70 activiteiten

Met De Langste Tafel is de Zuidergekte-periode uit de startblokken geschoten. De volgende vijf maanden gaan verenigingen, organisaties en stadsdiensten mee de zuidergekke toer op. Ze organiseren activiteiten die wereldburgerschap in de kijker zetten en krijgen financieel een duwtje in de rug van het stadsbestuur. Je kunt nog een subsidie aanvragen voor een zuidergekke activiteit, maar er wordt aangeraden om daarmee niet te lang te talmen. Meer dan 70 activiteiten staan al op de agenda en daar zijn de activiteiten van de scholen, waaraan meer dan 1.000 leerlingen zullen deelnemen, niet bijgerekend.

Subsidie

Zuidergekte wordt afgesloten met de Kunsten- en Zuidergektemarkt op 25 augustus op de markt. Op www.geel.be/zuidergekte vind je alle zuidergekke activiteiten van de volgende maanden en hoe je zelf een subsidie kunt aanvragen.