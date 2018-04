Landelijke Gilden laten vlaggen fotograferen 16 april 2018

02u39 0 Geel Leden van een dertigtal Landelijke Gilden uit de regio hebben afgelopen weekend hun dikwijls meer dan honderd jaar oude vlag laten fotograferen. Ze werden daarvoor uitgenodigd in de lokalen van de Boerenbond en Landelijke Gilden in Geel.

"Van elke gilde hebben we alle gegevens genoteerd", vertelt woordvoerder Jef Van den Eynde van de Landelijke Gilden. "We hebben de leden ook tips gegeven om hun vlag beter te bewaren. We hebben gelijkaardige sessies ooit gedaan in Oostmalle en Sint-Katelijne-Waver en daar hebben we ook al meer dan 50 vlaggen gefotografeerd."





Digitale print

Ook Marc Nuyts van de afdeling in Schoonbroek kwam langs. "Het is een heel belangrijk initiatief", zegt Marc Nuyts. "Onze vlag dateert van 1930. Ze kostte toen 9.000 Belgische frank (225 euro, red.) We gebruiken ze al tientallen jaren niet meer. Er zitten ook wat scheurtjes in. Over twee jaar bestaan we 100 jaar en tegen dan zouden we ze wel willen laten restauren. We zijn blij dat we er nu een digitale print van kunnen maken, want dan kunnen we de vlag toch meer laten zien." Hij kreeg net als de andere bezoekers een zuurvrije museumdoos, een stuk gewassen katoen en een brochure met nuttige tips voor verdere bewaring, restauratie en bewaargeving in een erfgoeddepot.





(VTT)