Laatste bovengrondse kopernet van Kempen gesloopt 12 mei 2018

02u34 0 Geel Begin deze week werd het laatste bovengrondse elektriciteitsnet in koper van de Kempen definitief gesloopt. De werken gebeurden in de straat Pallo, in het centrum van Geel.

Begin januari startte Eandis met het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen zodat ze de bovengrondse kabels konden afkoppelen. De jongste decennia heeft Eandis talloze werken uitgevoerd om op haar werkingsgebied, ofwel door netten ondergronds te brengen, ofwel door blanke koperkabels op de luchtnetten te vervangen door geïsoleerde kabels.





Deze ingrepen bieden meer bedrijfszekerheid en veiligheid. Kopernetten zijn dan ook een uitzondering geworden.





Dergelijke vervangingen lopen meestal samen met andere nutswerken. Ook in Pallo wordt niet alleen het elektriciteitsnet vervangen, maar besliste de stad Geel om ook het aardgasnet over een lengte van 226 meter te vernieuwen.





Naast de nutsvoorzieningen plant de stad Geel in Pallo ook rioleringswerken. De werken beginnen op 14 mei en duren tot het najaar van 2018. (WDH)